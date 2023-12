TORINO - Ci sarà anche Lorenzo Sonego allo stadio Grande Torino per assistere a Torino-Udinese, partita in programma domani (sabato) alle 15. Con un videomessaggio pubblicato sui social il club granata ha annunciato la presenza del tennista, fresco vincitore della Coppa Davis. "Sarò allo stadio a fare il tifo per il Toro, dovete esserci tutti perché è importante", queste le parole di Sonego al pubblico granata.