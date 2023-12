Sinner e la statistica clamorosa che fa tremare Djokovic e Alcaraz

ROMA - Reduce da un 2023 da sogno , culminato con il successo in Coppa Davis in maglia azzurra e il quarto posto nel ranking mondiale, Jannik Sinner vuole confermarsi. Il 22enne altoatesino è pronto per la nuova stagione ormai alle porte, dimostrando di essere forse secondo solo al più grande di tutti, Novak Djokovic , conquistando importanti titoli a Pechino e a Vienna , arrivando in fondo alle attesissime Finals di Torino . Un'annata da sogno quella vissuta da Sinner che vuole migliorarsi a partire dagli Australian Open , al via il prossimo 14 gennaio .

Sinner, i dati che spaventano Djokovic e Alcaraz

Il classe 2001 di San Candido, allenato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, è infatti l'unico giocatore del 2023 ad aver sconfitto Djokovic e Alcaraz in almeno tre occasioni: le due vittorie contro Nole alle Nitto Atp Finals di Torino e a Malaga in Coppa Davis e il successo di Carlos Alcaraz (in quel momento numero uno al mondo) a Miami. L'azzurro occupa inoltre il primo posto per numero di vittorie ottenute contro i top 5: ben 10 i successi ottenuti dell'altoatesino, con il campione serbo al secondo posto (8 affermazioni) in questa speciale classifica. Il 36enne di Belgrado è invece davanti all'altoatesino nella graduatoria che conta le vittorie sui top 10.