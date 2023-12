Nuovi Sinner crescono: tutti i nomi del futuro del tennis azzurro

Jannik Sinner, ma non solo. Il tennis italiano sta vivendo un momento magico, tra risultati eccezionali (in campo) e passione crescente (fuori dal campo) degli appassionati. Si sente la magia nell’aria, come fu dopo la vittoria in Coppa Davis del 1976. Il quintetto campione del mondo (Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti, Bolelli), accompagnato dal rientrante Matteo Berrettini e dal mai domo Fabio Fognini, è un grande traino emozionale per i tifosi ma anche e soprattutto per i giovani professionisti che stanno provando a emergere nel tennis mondiale. Le nostre classi 2001, 2002 e 2003 stanno provando a farsi largo tra tornei Challenger e primi eventi ATP inseguendo un obiettivo chiaro e dichiarato: l’approdo tra i primi 100 della classifica mondiale. Qualcuno ci è già praticamente riuscito (Flavio Cobolli), mentre altri sono davvero vicinissimi all’obiettivo (Luca Nardi, Giulio Zeppieri e Luciano Darderi); alcuni invece hanno attraversato qualche periodo di difficoltà psico-fisica ma sono pronti a spiccare il volo nel 2024. Sono 20, complessivamente, i tennisti italiani tra la posizione 101 e 250; tra loro sono ben 8 i ragazzi nati nel nuovo millennio. Emulare Jannik Sinner è (quasi) impossibile, ma provare a imitarne professionalità, ambizione e voglia di vincere deve rappresentare il punto di partenza per la costruzione di un giocatore di successo.