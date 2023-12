Sinner sulla neve, video virale e frase che esalta i tifosi: "Adesso è ora..."

Il conto alla rovescia in vista della nuova stagione è già iniziato per Jannik Sinner. Il 2023 è stato davvero un anno importante per il tennista altoatesino con la vittoria della Coppa Davis con l'Italia che è stata la vera e propria ciliegina sulla torta.

Sinner, il video sulla neve è virale

L'azzurro tornerà in campo direttamente agli Australian Open, che prenderanno il via domenica 14 gennaio, e nel mentre si gode gli ultimi giorni di vacanza. Come? Concedendosi una bella giornata sulle neve: "Questo mi mancava ma è ora di tornare in campo", ha scritto Sinner su Instagram a commento di un video in cui è impegnato in una discesa con sci. "Ci vediamo agli Australian Open", "Ottimo anche sugli sci... grande Jannik", e ancora: "Oltre ad essere il migliore nel tennis, è bravissimo nello sci", questi alcuni commenti degli utenti che hanno apprezzato Sinner in versione sciistica ma che non vedono l'ora di rivederlo in campo.