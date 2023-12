Djokovic-Alcaraz, Riyadh Season Tennis Cup: orario e come vederla in tv e streaming

Il 2023 si chiuderà con altre grande emozioni per tutti gli appasionati di tennis del mondo, grazie alla Riyadh Season Tennis Cup. È l'occasione per vedere in azione tra alcuni dei migliori tennisti del mondo, con la sfida femminile tra Aryna Sabalenka e Ons Jabeur (che si è giocata a Santo Stefano e si è chiusa con la vittoria della bielorussa) e soprattutto quella maschile tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.