Djokovic-Alcaraz diretta: la partita della Riyadh Season Tennis Cup LIVE

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Non ci saranno punti in palio per il ranking Atp ma lo spettacolo è garantito: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz (rispettivamente n.1 e n.2 al mondo) si sfidano in un match d'esibizione valido per la 'Riyadh Season Tennis Cup'. Il match è in programma alla 'Kingdom Arena' di Riyadh a partire dalle 18 (ora italiana). Segui la partita in diretta.