Svolta Atp, cambia tutto nel tennis: come funzionerà la nuova distribuzione dei punti

L'Atp Tour ha reso noto le tabelle dei punteggi in palio per ogni categoria dei tornei del circuito maschile del 2024. Ci sarà una vera e propria rivoluzione. Le modifiche riguarderanno tutte le manifestazioni: dai tornei del Grande Slam fino ai Challenger. Escludendo i vincitori e chi verrà eliminato al primo turno, è previsto un aumento generale di circa il 10%.

Come cambiano i punteggi

Ecco nel dettaglio le tabelle per ogni singolo torneo

Tornei del Grandi Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open):

Primo turno: 10 (invariato)

Secondo turno: 50 (era 45)

Terzo turno: 100 (era 90)

Quarto turno: 200 (era 180)

Quarti di finale: 400 (era 360)

Semifinale: 800 (era 720)

Finale: 1300 (era 1200)

Vincitore: 2000

Masters 1000:



Primo turno: 10 (Solo in caso di torneo esteso con tabellone a 96 giocatori, altrimenti 0)

Secondo turno: 30 (in formato esteso) e 10 nei tornei ridotti

Terzo turno: 50 (era 45)

Quarto turno: 100 (era 90)

Quarti di finale: 200 (in precedenza 180)

Semifinale: 400 (in precedenza 360)

Finale: 650 (in precedenza 600)

Vincitore: 1.000

Atp 500:

Primo turno: 25 (solo nei tabelloni da 48 giocatori)

Secondo turno: 50 (era 45)

Quarti di finale: 100 (in precedenza 90)

Semifinale: 200 (prima era 180)

Finale: 330 (era 300)

Vincitore: 500

Atp 250:

Primo turno: 13 (solo nei tornei con draw da 48 giocatori)

Secondo turno: 25 (era 20)

Quarti di finale: 50 (prima era 45)

Semifinali: 100 (era 90)

Finale: 165 (in precedenza 150)

Vincitore: 250