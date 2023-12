Djokovic immobile e senza parole: il colpo di Alcaraz è impressionante

Era solo una esibizione. Per di più alla fine dell'anno. Ma Djokovic e Alcaraz hanno dato spettacolo alla Riyadh Season Tennis Cup. Il numero 1 e il numero 2 al mondo si sono divertiti e hanno fatto divertire il pubblico. Non solo. Il baby spagnolo è sembrato in netta ripresa, ha battuto Nole in rimonta e ha fatto vedere dei numeri da predestinato. Uno dei tanti? Un passante con il dritto lungo linea che ha lasciato immobile Djokovic, che pizzicato dalle telecamente ha sorriso sorpreso per il punto incredibile che ha dovuto mandare giù. Una scesa simile si è ripetuta poco dopo con Djokovic che ha fatto cadere la racchetta dopo un tiro potentissimo di Alcaraz.