Nadal si prepara all'esordio: "Essere qui per me è già una vittoria"

"Per me già essere qui è una vittoria"

Nadal spiega come stia pian piano tornato in forma ma di come non abbia illusioni di vittoria: "Non mi lamento, mi sento molto meglio di quanto sperassi un mese fa, ma secondo me è impossibile pensare di vincere qualche torneo oggi. Non mi aspetto molto, spero solo di poter scendere in campo, sentirmi competitivo e dare il meglio di me. Niente è impossibile, ma per me il solo fatto di essere qui è una vittoria", ha concluso.