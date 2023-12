Pazzesco a Brisbane: serpente in campo, interrotta la partita Thiem-McCabe

BRISBANE - Un ospite indesiderato e decisamente curioso per un campo da tennis. Si tratta di un serpente , che ha interrotto per circa quaranta minuti l'incontro di tennis tra l'austriaco Dominic Thiem e l'australiano James McCabe, valido per le qualificazioni al torneo Atp di Brisbane , che apre ufficialmente la stagione 2024.

Clamoroso a Brisbane: un serpente interrompe il match!

McCabe aveva appena chiuso a suo favore il primo set 6-2, quando il serpente è stato visto tra i cavi elettrici a lato del campo. La partita è stata sospesa fino all'arrivo di un acchiappa-serpenti per mettere in salvo il rettile. Alla ripresa del gioco Thiem, campione degli Us Open 2020, ha rimontato vincendo il match per 2-1. Adesso affronterà l'azzurro Zeppieri per conquistare un posto nel tabellone principale. Tantissima attesa per Rafa Nadal, che a Brisbane farà il suo ritorno in campo.