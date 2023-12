Nadal perde nel doppio a Brisbane: poi arriva l'annuncio sul suo futuro

BRISBANE (Australia) - Un salto di 347 giorni , dall’Australia all’Australia per provare a rimettersi in gioco dopo i numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato l’ultima parte di carriera. Rafael Nadal è tornato in campo nel doppio - in coppia con Marc Lopez - perdendo con un doppio 6-4 contro gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Il tennista maiorchino ha impiegato qualche games prima di tornare a lucido, è cresciuto alla distanza, ha ritrovato qualche colpo vincente.

Le parole di Nadal

Nadal tornerà in campo nella notte italiana tra lunedì e martedì (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) per l'esordio in singolare. L'avversario sarà Dominic Thiem che ha superato le qualificazioni eliminando Giulio Zeppieri con lo score di 3-6, 6-4, 6-4. Quello tra l'austriaco e Nadal sarà il 16° confronto in carriera, remake delle finali del Roland Garros 2018 e 2019, entrambe vinte dallo spagnolo. Dopo la sfida di doppio, Nadal è tornato a parlare in conferenza stampa. ”Non posso prevedere cosa accadrà al 100% nel mio futuro - ha ammesso in conferenza stampa - ecco perché ho detto che probabilmente lascerò il tennis alla fine di questa stagione. Ovviamente è alta la percentuale che questa sia l'ultima volta che gioco in Australia, ma se il prossimo anno sarò ancora qui non ripetetemi 'Hai detto che questa sarà la tua ultima stagione', perché non l'ho detto".