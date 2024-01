La drammatica storia del tennista Kubler: sei operazioni e 14 centesimi in banca

Dopo aver sconfitto all'esordio Thiem in due set, Nadal è pronto ad affrontare l'australiano Jason Kubler nel secondo turno del torneo di Brisbane. Il prossimo avversario del tennista spagnolo è stato fin quì accompagnato da una serie di lunghissimi infortuni che ne hanno limitato la crescita. Kubler (attualmente al numero 102 delle classifiche mondiali) era considerato un grande talento, tanto da raggiungere la prima posizione nelle classifiche giovanili in singolare e in doppio. Molti, ad inizio carriera, lo paragonavano allo stesso Nadal.