Atp Brisbane, vola Arnaldi: è ai quarti. Eliminate Giorgi e Bronzetti

BRISBANE (AUSTRALIA) - Prosegue l'avventura di Matteo Arnaldi, che centra il primo quarto di finale del 2024 a Brisbane, Atp 250 con un montepremi di $739.945 sul duro (Greenset Cushion) al Queensland Tennis Centre. Il sanremese si impone in tre set contro lo slovacco Lukas Klein, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5. Per un posto in semifinale affronterà Roman Safiullin.