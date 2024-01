Ansia Djokovic: il dolore non passa. Cosa è successo

L'ultima sconfitta rimediata da Djokovic in Australia risaliva al match contro Hyeon Chung nei quarti dell'Australian Open 2018. Oggi il numero uno al mondo è stato sconfitto a Perth da Alex De Minaur (numero 12 Atp), nel primo singolare della United Cup. Il match si è chiuso con il punteggio di 6-4, 6-4 in 1 ora e 34 minuti. Per l'australiano è la prima vittoria contro un numero 1 del Mondo.

Djokovic rassicura i tifosi

Ma a preoccupare di più, sono le condizioni di Djokovic, sofferente ad un problema al polso sorto durante il match con Jiri Lehecka. Il numero uno serbo ha saltato il doppio contro la Repubblica Ceca (vinto dalla Serbia) e nel corso della sfida con De Minaur, ha avuto qualche piccolo problema: "So che nello sport professionistico in generale sono cose che succedono. Penso che non sia un grosso problema, perché sono riuscito a finire la partita e a giocare bene, anche se non mi sentivo al 100%" , ha rassicurato Djokovic.