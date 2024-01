Mistero Djokovic, la frase criptica in conferenza stampa sul problema al polso

Djokovic punta gli Australian Open

"Penso che starò bene, a dire il vero. Il polso ha condizionato il mio servizio e il mio dritto, ma non voglio perdere troppo tempo a parlarne o non attribuire il giusto merito a De Minaur per aver vinto. Rinnovo i complimenti a lui e al team australiano. Sapevo che non sarei stato al 100% fisicamente, emotivamente e mentalmente all’inizio della stagione. Fa tutto parte della preparazione in vista degli Australian Open. Non è mai bello perdere una partita, ma non penserò molto a questa sconfitta. Sto cercando di recuperare da questo problema al polso e proverò a seguire la mia routine. Mi sono ritrovato in questo tipo di situazione così tante volte e so cosa devo fare con il mio team per prepararmi. Ovviamente non sai mai cosa potrebbe succedere. Nel 2021 e nel 2023 mi sono infortunato poco prima degli Australian Open e sono riuscito a vincere il torneo. Spero di non avere nessun infortunio questa volta”, ha spiegato Djokovic.