Diretta Nadal-Kubler all'Atp Brisbane: segui il match LIVE

Rafa Nadal di nuovo in campo. Dopo la vittoria contro Thiem, la prima dopo un lungo anno d'assenza, lo spagnolo dovrà vedersela contro l'australiano Jason Kubler nel secondo turno dell'Atp 250 di Brisbane. Nadal non ha nessuna intenzione di fermarsi e lotterà per un posto ai quarti di finale: segui la sfida in diretta...

10:10 Dominio Nadal, 5-0 Tiene ancora il servizio lo spagnolo: non c'è partita a Brisbane, con Kubler che accenna una timida reazione ma deve scontrarsi contro un Nadal in forma smagliante. 10:06 Nadal show, break e 4-0 Reazione Kubler, che raggiunge tre volte la palla game. Nadal però regge e nonostante qualche errore iniziale lo annulla e poi chiude con un back incredibile e con una veronica per il suo secondo break. 9:52 Non c'è partita, Nadal sul 3-0 Servizio a zero per lo spagnolo, che raggiunge quota tre ace. Finora ha concesso un solo punto nel primo game con un doppio fallo. 9:50 Nadal ingiocabile: subito break! In questa fase Kubler non può nulla contro lo spagnolo: break a zero per Nadal, che si porta subito avanti. 9:47 Nadal tiene il servizio, 1-0 Ottimo primo game per lo spagnolo, che concede solo un punto. 9:44 Nadal-Kubler, si comincia! Inizia la sfida tra Nadal e Kubler: l'australiano vince il sorteggio e sceglie di ricevere. 9:42 Nadal-Kubler, nessun precedente tra i due Non c'è nessun precedente tra i due sfidanti. Chiaramente il favorito è Nadal, attualmente numero 672 del ranking (virtualmente 541). 9:40 Nadal in campo, ovazione del pubblico In campo per il riscaldamento Nadal e Kubler: ovazione del pubblico per il beniamino di casa e soprattutto per lo spagnolo. 9:29 Kubler sfida Nadal: la sua storia è drammatica Sei operazioni in pochi anni e poi solo quattordici centesimi rimasti sul conto: la drammatica storia dello sfidante di Nadal. LEGGI TUTTO 9:17 Brisbane, avanti Dimitrov In attesa di Nadal a Brisbane hanno passato il turno qualificandosi ai quarti gli australiani Hijikata (battuto Machac) e Thompson (per ritiro di Humbert) e il bulgaro Dimitrov (superato Altmaier). 9:13 Brisbane, Arnaldi ai quarti di finale Chi ha già raggiunto i quarti di finale è Matteo Arnaldi, che ha superato lo slovacco Lukas Klein, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5. LEGGI TUTTO 8:54 Nadal batte Thiem, tutte le immagini Lo spagnolo vince il suo primo match dopo un anno d'assenza in due set: tutte le foto.

8:50 Nadal torna a vincere, 349 giorni dopo l'ultima volta C'era tantissima attesa per il ritorno in campo dello spagnolo, che non ha deluso le aspettative: battuto in due set Thiem, ecco com'è andato il suo primo match dopo l'infortunio. LEGGI TUTTO 8:45 Brisbane, Nadal sfida Kubler Al secondo turno dell'Atp 250, Nadal incontra l'australiano Kubler: in palio un posto ai quarti di finale. Brisbane - Australia

