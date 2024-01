Nadal va in bagno ma ci mette troppo tempo: la risposta ironica all'arbitro

Dominio di Rafa Nadal, che dopo aver battuto Thiem ha superato anche l'australiano Jason Kubler al secondo turno dell'Atp 250 di Brisbane. Lo spagnolo ha conquistato i quarti di finale in scioltezza, chiudendo in due set (6-1, 6-2) e in totale controllo della partita. A catturare l'attenzione dei tifosi, però, è stato un momento durante l'intervallo tra il primo e secondo set, con Nadal che ha ricevuto un warning per il suo ritorno in campo in ritardo.