Dopo tre ore di battaglia Nadal si è arreso a Thompson ai quarti dell'Atp di Brisbane, in Australia, ed è stato eliminato dal torneo. Durante il terzo set lo spagnolo ha chiesto un medical timeout per un fastidio fisico, naturale dopo un periodo di inattività così lungo come è stato per il maiorchino. E nella conferenza post gara proprio Nadal si è soffermato sulle condizioni e sul dolore all'anca che ancora lo perseguita.