BRISBANE (AUSTRALIA) - È Holger Rune il primo finalista dell'Atp 250 di Brisbane, Australia, torneo con un montepremi di 739.945 dollari. Il danese ha battuto in semfinale il numero 39 del mondo, il russo Roman Safiullin, con il punteggio di 6-4, 7-6(0) e ora attende il vincitore della sfida tra Grigor Dimitrov e Jordan Thompson per conoscere l'avversario in finale, in programma domani (domenica).