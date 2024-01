Wta Auckland, trionfo Gauff: battuta in finale Svitolina

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Trionfo di Coco Gauff, che ha battuto Elina Svitolina in tre set e si è confermata regina del torneo Wta 250 di Auckland. Ad una settimana dagli Australian Open la statunitense di 19 anni, terza giocatrice al mondo e testa di serie numero uno, ha avuto la meglio sull'ucraina con il punteggio di 6-7 (7/4), 6-3, 6-3 in due ore e 35 minuti di gioco. Gauff in Nuova Zelanda ha ottenuto il settimo titolo in carriera, confermando il suo ottimo stato di forma: contro Svitolina ha concesso l'unico set del torneo.