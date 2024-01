HONG KONG (CINA) - Apoteosi Andrey Rublev: il 26enne russo supera Emil Ruusuvuori in finale al 'Bank of China Hong Kong Tennis Open', torneo Atp 250 sul duro (Greenset) del Victoria Park Stadium, con un montepremi totale pari a 739.945 dollari, e conquista il suo 15° titolo in carriera. Il moscovita, testa di serie numero 1 del seeding e numero 5 del mondo, trionfa contro il finlandese, n.69 del ranking Atp, in due set (doppio 6-4) in un'ora e 17 minuti di gioco.