Sinner, è Polmans il primo avversario: data e orario della sfida in Australia

Sinner è pronto a tornare in campo e ora conosce il nome del primo avversario della sua stagione. È Marc Polmans, 26enne australiano di origini sudafricane, 116esimo nel Ranking ATP. La sfida andrà in onda al torneo di esibizione Kooyong classic, che si tiene a Melbourne dal 10 al 12 gennaio. La prima sfida dell'anno andrà in scena mercoledì 10 gennaio alle 11 orario australiano, l'una di notte in Italia. Sinner, che aprirà il torneo, ha deciso di partecipare perché lo considera un buon modo di prepararsi all’Australian Open, in programma subito dopo, dal 14 gennaio. I campi sono in cemento e si gioca con le stesse palline e più o meno negli stessi orari del primo Slam del 2024. Per questo Jannik ha scelto di ripartire da qui, a gennaio non ha partecipato a nessuna competizione ufficiale, proprio per arrivare al top all'appuntamento con gli Australian Open.