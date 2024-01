Tsitsipas e la sfida senza freni a Sinner: "Cosa devo dimostrare"

MELBOURNE (Australia) - Lo scorso anno aveva sfiorato il successo agli Australian Open, ma alla fine il solito Novak Djokovic lo aveva sconfitto in rimonta. Quest’anno Stefanos Tsitsipas ci riprova con rinnovate ambizioni. "Sto aspettando la mia occasione - sottolinea il tennista greco al The Guardian - non sono più il ragazzino che andava a caccia di grandi vittorie senza nulla da perdere, anche se ho 25 anni e ancora tanta strada davanti a me. Ora ci sono nuovi tennisti che vogliono farsi largo, ma io devo dimostrare che sono ancora qui, e sono pronto a battermi per il successo”.