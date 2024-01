ADELAIDE (AUSTRALIA) - In attesa del debutto stagionale di Jannik Sinner, che prima degli Australian Open si esibirà nel 'Kooyong Classic', l'Italia del Tennis applaude Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, a loro volta protagonisti del trionfo azzurro in Coppa Davis che in Australia hanno intanto superato il primo turno dell'Atp 250 di Adelaide (montepremi di 661.585 dollari), in corso all'aperto sul duro del 'Memorial Drive Tennis Center'.