Non solo Sinner, Berrettini si aggiunge al Kooyong Classic: possono anche sfidarsi!

A sorpresa, all’ultimo momento, anche Matteo Berrettini si è unito al Kooyong Classic, torneo di esibizione che si svolge a Melbourne dal 10 al 12 gennaio in cui la stella più attesa è Jannik Sinner. L’annuncio lo hanno dato direttamente gli organizzatori del torneo. Matteo, uscito dalla top 100 dopo 2058 giorni, è deciso a tornare ai suoi livelli e si sta allenando intensamente in questi giorni per ripartire al meglio dall’Australian Open. Ieri durante gli allenamenti c’è stato l’abbraccio in campo con Sinner, ben documentato dai social.

E forse in quel momento, parlando con Jannik, è nata l’idea. Il Kooyong Classic è un torneo di esibizione perfetto per testare il corpo prima dello Slam australiano. Si gioca nei campi in cemento e con le stesse palline degli Australian Open, e con avversari di buon livello: insomma, una prova generale perfetta. In teoria i due potrebbero anche sfidarsi: essendo un torneo di esibizione, non ci sono troppe regole. Tutto dipende dagli accordi tra atleti e organizzazione. Di sicuro, sarebbe uno spettacolo bellissimo. D’accordo, è solo un torneo di esibizione, ma tra i vincitori ci sono nomi di prestigio come Andre Agassi, Roger Federer e Pete Sampras, solo per citarne qualcuno.

Al fianco di Berrettini c’è Melissa Satta: ieri era a bordo campo e oggi si è allenata da sola in palestra per smaltire il Jet Lag. Non c'è ancora una data e un orario di debutto per Matteo Berrettini al Kooyong Classic, ma sarà comunicata a breve. I tifosi fremono.

Sinner, concentrazione massima Nel frattempo prosegue anche la preparazione di Sinner. Ieri Cahill ha pubblicato sui social un video in cui Vagnozzi fa un punto pazzesco al suo allievo. "Ringrazio Cahill per aver mostrato l'unico punto che ho fatto con Jannik", ha commentato scherzando il coach del numero 4 al mondo. Scherzi a parte, la concentrazione è ai livelli massimi. Sinner è pronto a scendere in campo contro Polmans: appuntamento questa notte all'una. La prima partita di un 2024 che tutti sperano sia da sogno. I partecipanti e il programma della prima giornata Jannik Sinner (Italia), Matteo Berrettini (Italia), Holger Rune (Danimarca), Casper Ruud (Norvegia), Karen Khachanov (Russia), Frances Tiafoe (USA), Andy Murray (Gran Bretagna), Stan Wawrinka (Svizzera), Zhang Zhizhen (Cina), Dominic Thiem (Austria), Marc Polmans (Australia), Milos Raonic (Canada), Marin Cilic (Croazia). Il tabellone prevede la prima sfida di Sinner contro Polmans, che apre il torneo. A seguire le seguenti sfide: Murray-Cilic, Rune-Khachanov e Tiafoe-Zhang.

© RIPRODUZIONE RISERVATA