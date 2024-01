Djokovic svela il suo sogno prima del ritiro: "C'è una cosa che mi spezza..."

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo aver vinto tre Slam su quattro e le Nitto Atp Finals nel 2023, Novak Djokovic si prepara a difendere il titolo agli Australian Open ai quali arriva da numero uno del mondo. A 36 anni però il serbo inizia anche a pensare a un futuro lontano dal campo, come ha confessato in un'intervista a 'Sport Klub'.

Djokovic parla di ritiro

"Ad essere sincero sono un po' diviso - ha detto Djokovic -. In una parte di me c'è ancora il ragazzo giovane che ama il tennis e dedica tutta la sua vita a questo sport. Quel ragazzo vuole ancora continuare ma sono anche padre di due figli e sono lontano dalla mia famiglia. Ogni volta che viaggio per un lungo periodo mi si spezza il cuore. Penso sempre a quanto tempo dovrei giocare, quanti tornei e se ne vale la pena". Nole sembra sentirsi quasi a un bivio, forse deciso a 'rallentare' un po': "Gli obiettivi restano gli Slam e le Olimpiadi, ma a parte questo non ho idea di quali tornei giocherò o meno. Ho ancora fame e voglio continuare a competere. Posso correre per ore ma c'è un aspetto più emotivo, il tennis è la mia priorità da più di 20-30 anni e non voglio perdere troppi momenti con i miei figli".