ADELAIDE (AUSTRALIA) - Un debutto complicato ma coronato dal successo quello di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Adelaide (montepremi di 661.585 dollari), in corso all'aperto sul duro del 'Memorial Drive Tennis Center'. Sono serviti infatti tre set al 28enne torinese (n. 46 Atp) per superare 32enne tedesco Yannick Hanfmann (n. 49 Atp): 7-5, 2-6, 7-6 il risultato in favore dell'azzurro, che ha dovuto annullare due match point vedendosene annullati altrettanti).