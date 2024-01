Mai più partite di notte: così Sinner ha vinto

Da Adelaide a Melbourne, non solo Sinner nel 2024 del tennis azzurro. La seconda settimana di tornei vede protagonisti tantissimi italiani, partendo dall’ATP 250 di Adelaide. Lorenzo Sonego è stato subito protagonista con un esordio vincente di 2 ore e 52 minuti contro Yannick Hanfmann. Il piemontese si è aggiudicato per 7-5 2-6 7-6(9) l’esordio contro l’ostico tedesco. Bene anche Arnaldi, che si è imposto per 6-4 6-3 sul lucky loser Bernabé Zapata Miralles. Nel programma di stanotte (inizio all’1 italiana) i due azzurri figurano rispettivamente contro Jarry e Korda mentre più tardi, alle 9 della mattina italiana, farà il suo debutto Lorenzo Musetti. In qualità di quarta testa di serie il numero 2 d’Italia ha usufruito del bye e attende l’australiano Jordan Thompson, la scorsa settimana giustiziere di Nadal a Brisbane. A livello femminile niente da fare a Hobart per Trevisan e Cocciaretto, sconfitte da Tomova (6-3 6-3) e Putintseva (0-6 7-5 7-6). Si gioca anche a Melbourne, dove sono iniziate le qualificazioni degli Australian Open. Ben nutrita la truppa tricolore che vanta 18 atleti nel tabellone cadetto maschile, mentre nel femminile solo Nuria Brancaccio e Lucrezia Stefanini; quest’ultima già sconfitta per 6-3 6-3 dall’olandese Lesley Pattinama Kerkhove. I primi risultati delle qualificazioni maschili proiettano al secondo turno Giulio Zeppieri, Riccardo Bonadio, Mattia Bellucci, Andrea Vavassori, Stefano Napolitano e Luca Nardi, autore della vittoria per 7-5 6-4 nell’atteso derby con Francesco Maestrelli. Niente da fare per Gigante, Darderi, Brancaccio e Travaglia, in attesa della seconda tornata di azzurri impegnati oggi.