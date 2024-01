Sinner ora sfida Ruud al Kooyong Classic: orario e giorno del match. Venerdì Berrettini

L’asticella si alza. Dopo l’ottimo debutto con Polmans, con cui non c’è stata partita (6-4, 6-0 in un’ora e 27 minuti), è Casper Ruud il prossimo avversario di Sinner al Kooyong Classic. Jannik infatti tornerà in campo giovedì. La sfida andrà in scena a notte fonda in Italia. Il programma prevede infatti Preston (Aus)-Fruhvirtova (Cze) all’una di notte e a seguire Sinner contro Ruud (Nor). Poi Murray (Gbr) contro Thiem (Aut). Chiude il programma Wawrinka (Sui)-Zhang (Chn). Casper Ruud è numero 11 nella classifica Atp, Nei due precedenti ha sempre vinto l’altoatesino, l’ultima sfida risale al torneo di Vienna del 2021. Al Kooyong Classic c’è anche Berrettini, che dovrebbe scendere in campo venerdì.