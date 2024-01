Attimi di paura durante le qualificazioni per gli Australian Open. L'azzurro Federico Gaio ha superato il primo turno dopo il ritiro di Laurent Lokoli, che si è improvvisamente fermato in campo, lasciando tutti in ansia per le sue condizioni. Il francese si è accasciato improvvisamente, quasi paralizzato, lamentando fortissimi dolori in tutto il corpo, specie negli arti superiori.