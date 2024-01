Australian Open, Sinner è pronto: dominato Ruud al Kooyong Classic

AUSTRALIA - Nella notte italiana Sinner spazza via Ruud nella partita-esibizione del torneo Kooyong Classic, che anticipa l'esordio all'Australian Open. Jannik domina il norvegese senza alcuna fatica in due set, imponendosi in appena un'ora e 13 minuti di gioco con il punteggio di 6-2, 6-3. L'azzurro sfodera una prestazione pressoché perfetta, senza mai dare chance di vittoria al suo avversario. Sinner si dimostra così in grande forma fisica e pronto per il primo Slam stagionale in terra australiana.