È tutto pronto per l'edizione 2024 degli Australian Open. A pochi giorni dal via è stato effettuato il sorteggio del tabellone che ha regalato le prime sorprese. Jannik Sinner è finito nella metà insieme a Novak Djokovic: ci potrebbe essere dunque una possibile sfida in semifinale. Dall'altra parte Alcaraz e Medvedev, che l'altoatesino potrebbe trovare in caso di arrivo in finale.