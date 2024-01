Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel torneo Atp 250 di Adelaide. L'azzurro è stato battuto in tre set dal kazako Alexander Bublik, con il punteggio di 3-6, 7-6(7/4), 5-7. Tantissimi rimpianti per Musetti, riuscito a portarsi in vantaggio di un break nel terzo set e che ha poi sprecato un match point. I riflettori, però, sono rimasti tutti puntati sul suo avversario, con Bublik che si è reso protagonista di un vero e proprio show in campo.