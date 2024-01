Finale a sorpresa all'Atp 250 di Auckland. A contendersi il titolo saranno il numero 75 del mondo Taro Daniel e il numero 82 Alejandro Tabilo. Il primo ha sconfitto in semifinale Ben Shelton in due set 7-6(9) 7-5, mentre il secondo ha sorpreso Arthur Fils con il punteggio di 6-2 7-5.