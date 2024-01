MELBOURNE (AUSTRALIA) - C'è anche il 21enne Flavio Cobolli (n. 102 Atp) tra i 'magnifici sette' azzurri al via dell'Australian Open, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne. Un palcoscenico prestigioso che si è conquistato attraverso le qualificazioni, mentre da lontano ha fatto il tifo per la sua Roma durante il recente derby di Coppa Italia perso dai giallorossi contro la Lazio.