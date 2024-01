Sinner agli Australian Open sereno: la maledizione di Netflix non può colpirlo

Sinner è salvo. La maledizione di Netflix non può colpirlo. Il motivo è molto semplice: non c’è Jannik tra i tennisti della seconda stagione della docuserie Break Point, visibile in Italia dal 10 gennaio, proprio alla vigilia degli Australian Open. L’anno scorso l’uscita della prima stagione fu una sentenza per i protagonisti, tanto che sui social, sulla stampa e in tv si iniziò a parlare sempre di più di “Maledizione di Netflix”. I primi tre a cadere furono Kyrgios, Badosa e Tomljanovic, costretti a ritirarsi prima dell’inizio dello Slam per degli infortuni.