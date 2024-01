Sinner Australian Open diretta: dove vedere in tv e orario la sfida con Van de Zandschulp LIVE

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Ci siamo, l'attesa è finita: si alza il sipario sull'Australian Open e proprio nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio (alle 2:00 del mattino italiane, le 12:00 in Australia) il numero 4 al mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio nel torneo, il primo Slam della stagione. L'altoatesino se la vedrà con l’olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59 nel ranking. Jannik è uno dei favoriti per il successo finale: il tabellone dell'azzurro si incrocia però con quello di Novak Djokovic che scenderà in campo nella mattinata contro il croato Dino Prizmic.