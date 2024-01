Sinner, Australian Open: De Jong il prossimo avversario. Data e dove vedere il secondo turno

Sarà Jesper De Jong il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open. Il tennista italiano ha esordito alla grande battendo in tre set Van de Zanschulp (6-4, 7-5, 6-3). Al secondo turno Jannik affronterà un altro olandese, numero 148 del ranking Atp: ha sconfitto all'esordio l’argentino Pedro Cachin.

Quando si gioca Sinner-De Jong e dove vederla

La partita è in programma da tabellone martedì 17 gennaio, ma l'orario non è ancora stato comunicato. Tra i due non ci sono ancora precedenti. Il match sarà visibile su Eurosport 1 e Eurosport 2, canali presenti anche su Dazn, Sky (210 e 211), e Tim Vision. Si potrà vedere anche in streaming su Discovery+, come tutti gli Australian Open.