Incredibile Tsitsipas: agli Australian Open c'è già il punto dell'anno

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Stefanos Tsitsipas e il punto dell’anno. All’esordio agli Australian Open il greco regala spettacolo contro Bergs. Una giocata è stata letteralmente incredibile. Il belga fa una palla corta a effetto che rientra nella propria metà campo, il greco ci si fionda sopra la rete (senza fare invasione) e schiaccia in maniera decisiva conquistando il punto. Tifosi tutti in piedi e reazione incredula dell’avversario, già pronto ad esultare e invece rimasto di stucco davanti alla bella giocata dell'avversario. Un colpo praticamente decisivo per il morale di Bergs, che ha visto scappare Stefanos e perdere il match per 3-1 (7-5; 1-6, 1-6, 3-6). Pubblico australiano entusiasta: hanno assistito a quella che si candida già come la miglior giocata del 2024.