Djokovic e la battuta ad Agassi: "Ti ho visto e ho perso tre game di fila..."

Un siparietto molto divertente è andato in scena al termine della partita vinta da Nole Djokovic contro Dini Prizmic nel primo turno degli Australian Open. Il campionissimo serbo, intervistato da Jim Courier, ha voluto omaggiare Andre Agassi, presente sugli spalti per assistere il match. Tra i due c'è stata nel 2018 una collaborazione professionale che è durata meno di un anno. Questo però non ha intaccato assolutamente la loro amicizia che è rimasta intatta fino ad oggi. Un rapporto splendido che Nole ha voluto ribadire durante la chiacchierata con Courier sulla Rod Laver Arena: “Ho notato eccome la sua presenza", ha detto Djokovic. "Andre, è davvero bello averti qui. Grazie mille per averci onorato con la tua presenza questa sera agli Australian Open. È sempre bello vederti, non accadeva da anni".