Australian Open, Djokovic furioso con un tifoso: "Chiudi quella c... di bocca!". Ma una regola lo smentisce

C'è una nuova regola in vigore agli Australian Open da quest'anno che non tutti i tennisti ancora conoscono, Djokovic incluso. Riguarda il pubblico pagante sugli spalti che da questa edizione non dovrà più aspettare (come era prassi fino ad una settimana fa) fino al cambio di campo per entrare e uscire dall'impianto. Una regola che di fatto impediva ai tifosi di muoversi per non far deconcentrare i tennisti in campo ma che poteva costringere gli spettatori ad attese molto lunghe in caso di game combattuti. Dall'inizio del torneo australiano tutto è cambiato: ora, infatti, il pubblico ha la possibilità di alzarsi in piedi e muoversi per l'impianto tra un game e l'altro senza più dover aspettare il cambio campo. Una regola che, evidentemente, è stata mal comunicata ai protagonisti in campo, a cominciare dal fuoriclasse serbo che prima di un servizio, si è rivolto in malo modo ad uno spettatore piuttosto romoroso: "Chiudi quella cazzo di bocca!", gli ha urlato, contestando il fatto che si stesse muovendo prima del suo servizio.