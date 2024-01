MELBOURNE (AUSTRALIA) - L’Italia va forte agli Australian Open. Dopo Giulio Zeppieri, nella giornata di oggi anche Lorenzo Sonego supera il primo turno sui campi in cemento di Melbourne. Il torinese, numero 46 Atp, ha battuto in quattro set l'ostico inglese Daniel Evans, numero 38, con il punteggio di 4-6, 7-6 (8), 6-2, 7-6 (4) in 3 ore e 47 minuti di gioco. Sono così sei gli gli italiani che hanno passato il primo turno.