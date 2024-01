MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue non senza fatica, e polemiche, l'avventura di Djokovic all'Australian Open. Il tennista serbo n.1 al mondo, ha battuto in quattro set l'australiano Alexei Popyrin (6-3, 4-6, 7-6 (4), 6-3) ma durante la sfida, durata oltre tre ore, ha avuto da ridire contro uno spettatore troppo rumoroso.