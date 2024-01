Fognini esclusivo: “Non è finita. Senza infortuni posso tornare al top”. E su Cobolli…

«Secondo me, senza infortuni posso ancora giocare il mio tennis migliore: un buon 70% dipende da questo. La chiave è trovare continuità, per riuscirci devo ovviamente vincere tante partite». Fabio Fognini c’è e ha le idee chiare sul 2024: lui non molla. Il trentaseienne di Arma di Taggia riparte dalle accoglienti isole Canarie nel Tenerife Challenger 1, torneo organizzato dagli italiani di MEF Tennis Events. Due giorni fa l’esordio stagionale contro il francese Matteo Martineau è stato assolto in poco più di due ore con il punteggio di 6-7(6) 6-3 6-1. Oggi Fabio, prima testa di serie al via con una wild card dell’organizzazione, affronterà il kazako Denis Yevseyev per un posto ai quarti. Fognini, attualmente n. 103 del mondo, già con questo torneo può provare a festeggiare un rientro in Top 100. Questo sarebbe solo un primo passo, le ambizioni sono più grandi.