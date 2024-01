«È stato tutto positivo, sentivo bene la palla e con il rovescio, in particolare, ho trovato grande fiducia». Jannik Sinner, agevolato anche dal tetto chiuso causa pioggia, ha messo in campo una prestazione deluxe, portando a 40 vittorie (quinto italiano di sempre nell’Era Open) complessive il proprio record negli Slam. Non solo, grazie al successo su De Jong l’azzurro ha raggiunto il 71.4% di vittorie nei Major, superando il pur ottimo 71.2% di Matteo Berrettini.