MELBOURNE (AUSTRALIA) - Show di Jannik Sinner, che ha conquistato con facilità gli ottavi di finale degli Australian Open, terza volta consecutiva a Melbourne. L'altoatesino ha travolto l'argentino Sebastian Baez, battendolo in tre set con solo quattro game concessi. Sensazioni positive, confermate anche dallo stesso Jannik: "In questo momento ho fiducia, anche la partita di oggi è stata davvero bella - ha detto in conferenza stampa -. Ho giocato un buon tennis".