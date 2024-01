MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo le difficoltà con Popyrin, Novak Djokovic batte in tre set Tomas Martin Etchverry e ottiene la qualificazione agli ottavi di finale degli Australian Open, in corso a Melbourne. Il tennista serbo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (2) in due ore e 31' di gioco. Nel prossimo turno il numero uno delle classifiche Atp affronterà il vincente della sfida tra Ben Shelton e Adrian Mannarino.