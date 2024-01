Corriere dello Sport premia una delle leggende del padel: Pablo Lima ospite speciale di Padel Trend Expo 2024

A Milano la seconda edizione del Padel Trend Expo , il primo grande evento Internazionale dedicato interamente alla filiera del padel , che ha registrato per il 2024 un “sold out” a livello di spazi espositivi, con oltre 120 stand dove fare shopping e 145 aziende di ogni settore, che presenteranno le ultime novità su ogni tipo di prodotto legato al padel. Parte con un grande successo di pubblico la seconda edizione, con il taglio del nastro alla presenza di Martina Riva , l’Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Marco Jannarelli e Paolo Jannarelli, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Next Group, Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend e Daniele Quinzi , Direttore Marketing del Corriere dello Sport, media partner dell’evento, che per l’occasione ha consegnato un Italian Padel Award, Premio Speciale alla Carriera, al brasiliano Pablo Lima, una delle leggende del padel che quest’anno ha deciso di smettere di giocare dopo una carriera incredibile che lo ha portato ad essere il secondo giocatore più vincente della storia, con oltre 50 titoli vinti e numero 1 per 5 anni consecutivi in coppia con Belasteguin.

Il Corriere dello Sport è organizzatore dell'evento Italian Padel Awards, gli Oscar del padel, nel 2024 alla loro terza edizione nell’anno del centenario della storica testata sportiva. L’ultima edizione si è tenuta al Foro Italico a Roma, per premiare le stelle del padel e tutte le realtà e i personaggi che concorrono a rendere questo sport sempre più noto e grande. Un torneo nel pomeriggio tra ex calciatori che si sono sfidati nei campi del Foro Italico e che hanno incontrato il pubblico che si è iscritto per assistere allo spettacolo. La serata di gala per la consegna degli Awards alle stelle del padel e il giorno successivo le clinic con i maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel e con i campioni Gonzalo Rubio, Alessandro Tinti, Emily Stellato, Giulia Sussarello. Un grande successo per il Corriere dello Sport-Stadio e un’occasione prestigiosa per affermare l’importanza del padel nel panorama sportivo italiano e internazionale.