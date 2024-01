MELBOURNE (AUSTRALIA) - Clamoroso a Melbourne: per il secondo anno consecutivo (12 mesi fa ebbe la meglio Elena Rybakina), Iga Swiatek saluta in anticipo gli Australian Open femminili. La polacca, numero uno del mondo e prima favorita del seeding, si è fatta rimontare al terzo turno dalla ceca Linda Noskova, n.50 del ranking, che si è imposta per 3-6, 6-2, 6-4 dopo due ore e 22' di battaglia. La baby ceca di Vsetin ottiene così il pass per gli ottavi di finale del primo Slam stagionale.