MELBOURNE (AUSTRALIA) - Il cammino di Sinner agli Australian Open sin qui è stato netto e senza intoppi. L'azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale dove sfiderà il russo Karen Khachanov: il vincitore di questa partita incrocerà poi uno tra De Minaur e Rublev. Jannik può contare sul supporto di tanti tifosi, italiani e non. C'è anche chi per lui si è fatto davvero tanti chilometri per dimostrargli tutto l'affetto e farlo sentire più a casa.